Verbinding Ieper-Diksmuide onderbroken door werken Christophe Maertens

20 februari 2020

11u35 4 Langemark-Poelkapelle Nog tot 20 maart moeten automobilisten omrijden door werken op de Diksmuidseweg in Langemark-Poelkapelle.

Tussen 24 februari en 20 maart wordt gewerkt op de Diksmuidseweg, tussen kruispunt ’t Smiske en kruispunt De Kippe, in Langemark-Poelkapelle. Wie tussen Ieper en Diksmuide reist, moet omrijden. Het verkeer van de A19 wordt omgeleid via Langemark-Poelkapelle, rechts afslaan op het einde van de A19. Verkeer uit de richting van Poperinge en uit de stad Ieper wordt omgeleid via de N8 en N364.