Vandalen spuiten brandblussers leeg in schoolbus Hans Verbeke

08 januari 2020

19u10 0 Langemark-Poelkapelle Nog een maand en dan kan chauffeur Marcelin Dekindt (64) met pensioen. Maar bepaald rimpelloos zijn die laatste weken niet gestart. Vandalen spoten in de nacht van dinsdag op woensdag twee brandblussers leeg in de schoolbus waarmee hij voor basisschool GO! Ter Berken rondrijdt. “En maandagmorgen had ik een platte batterij”, zucht de man uit Woesten.

Marcelin Dekindt keek woensdagmorgen raar op toen hij zoals elke dag in z’n schoolbus wou stappen om aan zijn ronde te beginnen. “Mijn zetel was helemaal wit”, vertelt de man. “Schijnsel van het maanlicht”, dacht ik maar toen zag ik dat de rest van de bus binnenin ook onder een wit laagje zat.” Een deur van de bus bleek geforceerd. “Onbekenden hebben de twee brandblussers leeggespoten. Naar de reden heb ik het raden. Wie doet nu zoiets?”

Parking bezet

Normaal gezien staan de twee leerlingenbussen van basisschool GO! Ter Berken op een afgesloten parking maar uitzonderlijk was dat dinsdagnacht niet het geval. “Dinsdagavond stond die parking nog vol met wagens van mensen die een vergadering bijwoonden op school”, weet directrice Marleen Dejaegher. “Daarom stonden onze bussen dit keer aan de achterkant van de school, op een plek die vrij toegankelijk is via het gemeentelijk sportcentrum. Daar hebben de vandalen dankbaar gebruik van gemaakt.”

Stofzuiger kapot

In een poging om het goedje weg te krijgen, werd woensdag een gloednieuwe stofzuiger ingezet. “Maar die gaf al na een uur de geest”, zegt Marcelin. “Blijkbaar moet zo’n poeder met een speciale stofzuiger worden weggehaald omdat het bijtend is. Dat wisten we niet. Noodgedwongen zijn we dan maar gestopt met schoonmaken.” Marcelin rijdt nu voorlopig met een vervangbus. “Maar ik hoop zo snel mogelijk weer met m’n eigen bus te rijden. Dat vind ik het leukst.”

Platte batterij

Voor de man uit Woesten is het overigens al de tweede tegenslag deze week. “Maandag, toen ik na de kerstvakantie weer wou uitrijden, kon dat niet omwille van een platte batterij”, vertelt hij. “Nu gooit vandalisme roet in het eten gooit. Op 1 februari ga ik met pensioen. Ik had me m’n laatste maand wel anders voorgesteld”, besluit de man.