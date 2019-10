Van twee naar drie verdachten in dossier naaktfoto’s zomerbar La Brasa: zaak uitgesteld Hans Verbeke

21 oktober 2019

10u24 6 Langemark-Poelkapelle De rechter in Ieper heeft de rechtszaak uitgesteld rond de wijd verspreide naaktfoto’s van een seksfeestje in de zomerbar La Brasa, in Langemark. In de zaak staan twee mannen terecht maar één van de advocaten wil dat nog een derde persoon wordt gedagvaard. Dat zal nu ook gebeuren.

In de zomer van vorig jaar verstopten twee mannen zich in een maïsveld achter de zomerbar La Brasa in Langemark. Eén van hen was een man die in een zakelijk conflict verwikkeld was met de zaakvoerder van de zomerbar, de andere was een ingehuurde fotograaf. Die laatste maakte honderden beelden waarvan nadien een selectie van 180 foto’s verspreid werd. Dat veroorzaakte bijzonder veel ophef, temeer omdat op de foto’s ook duidelijk toenmalig Langemarks schepen van ruimtelijke ordening Johan Gheeraert (Open VLD) en zijn echtgenote te zien waren, beiden in adamskostuum.

Schending van de privacy

De twee mannen die in de loop van het onderzoek geïdentificeerd werden, staan terecht voor schending van de privacy, belaging en bedreigingen. Maar de advocaat van de toenmalige schepen vindt dat er eigenlijk nog een derde man op het beklaagdenbankje hoort, namelijk hij die het duo tipte over het feit dat er een seksfeestje aan de gang was in de zomerbar. De advocaat wil die man nu graag snel rechtstreeks dagvaarden. De rechtbank stelde de zaak uit naar 16 december.