Update leidingwater: Mangelaarstraat, Galgestraat en Kleine Merkemstraat opnieuw in orde

10 juni 2019

Langemark-Poelkapelle De Gemeente Langemark-Poelkapelle waarschuwde haar inwoners voor het leidingwater in bepaalde straten. In drie straten werd het probleem ondertussen opgelost.

De waterkwaliteit in de Mangelaarstraat, Galgestraat en Kleine Merkemstraat is terug in orde. Op zondagnamiddag werden deze leidingen nog eens gespoeld. “Het probleem vindt zijn ontstaan in de Gistelhofstraat en deze leidingen worden nu geïsoleerd. Op Pinkstermaandag volgen nieuwe staalnames van de Vlaamse Milieumaatschappij en wordt de situatie opnieuw geëvalueerd”, zo staat te lezen op de website en de sociale media van de gemeente Langemark-Poelkapelle.