TOPE 8920 vraagt meerderheidspartijen duidelijkheid in dossier asielcentrum Christophe Maertens

10 september 2019

16u23 0 Langemark-Poelkapelle Oppositiepartij TOPE 8920 vroeg tijdens de gemeenteraad van maandagavond de meerderheid duidelijkheid over wie wat nu heeft beslist in verband met de tijdelijke uitbreiding van het asielcentrum in Poelkapelle. Daar zouden er eerst 132 en later 72 mensen bijkomen. Het is geen geheim dat de standpunten van de coalitiepartners ver uit elkaar liggen, maar ondertussen hebben beide partijen duidelijke afspraken gemaakt, klinkt het.

“Tijdens de verlofperiode vond in onze gemeente een nooit gezien politiek schouwspel plaats met als inzet de tijdelijke uitbreiding van het asielcentrum”, zegt Laurent Hoornaert van oppositiepartij TOPE 8920. “In de media en vooral de sociale media was er een opbod van jewelste. Het ging er bij momenten ‘om ter flinkst’ aan toe. Alles speelde zich af buiten de gemeenteraad. We kregen op 15 juli wel een mail van de burgemeester.”

In die mail stond te lezen dat burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) Fedasil na een overleg had gevraagd of de 132 voorgestelde extra plaatsen voor asielzoekers niet kon worden gereduceerd tot 72. “Op die manier hoop ik verder op een goede manier samen te werken met het asielcentrum. Het is geen populaire beslissing, maar is beter dan geen compromis”, staat verder in de mail te lezen. “Ongeacht de nevenberichtgeving geef ik mee dat de coalitiepartner (N-VA, nvdr) uitgenodigd was, maar niet aanwezig.”

In het verslag van het schepencollege van 15 juli zegt de N-VA-fractie dat ze er vooraf werden aangemaand door zowel de burgemeester als de algemene directeur niet te communiceren in naam van het college over de zaak.

“We horen enerzijds dat er niks in naam van het college werd beslist, de burgemeester vertelt ons dat er een akkoord werd bereikt, maar anderzijds lezen we in het collegeverslag dat er daarvan kennis werd genomen. We zitten met heel wat vragen. Onder meer: wat is er nu door wie beslist en wat heeft de nieuwe meerderheid nu bereikt?”, vraagt de TOPE 8920-fractie zich af.

Burgemeester Lieven Vanbellegem (CD&V) zegt dat de melding van Fedasil over het verhogen van het aantal asielzoekers, inderdaad in het college werd besproken. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het voor onze gemeente of toch voor de buren al geen sinecure is dat we een asielcentrum hebben en dat graag zouden hebben dat het aantal niet bewoners niet stijgt. Daarna werd op korte tijd een bijeenkomst geregeld met de directeur van het centrum en iemand van Fedasil Federaal. Bij dit overleg werd de reden van de noodzaak uitgeklaard en gaven ze ons mee dat zij dit eigenlijk niet hoeven aan te vragen voor een tijdelijke oplossing. In 2015 gebeurde al eens een tijdelijke verhoging van aantal asielzoekers tot om en bij de 300. Toen zonder aanvraag en dat gaf eigenlijk geen extra problemen. Vandaar dat ik heb gevraagd om geen 130 extra mensen, maar een 70-tal, zoals 4 jaar terug. Voor de vergadering werd ook schepen Dominique Cool uitgenodigd. De samenstelling van het schepencollege is zoals een huwelijk zonder voorafgaande vrijage. Dat kan wel eens spanningen met zich meebrengen.”

De N-VA-fractie stelde Fedasil een aantal duidelijke ja-neevragen, maar kreeg daar tot nu geen antwoord op. “Het klopt dat Fedasil overleg wou plegen, maar dat moest op een moment dat dat voor mij echt niet kon”, aldus Cool. “Er was ook geen agenda of een toelichting vooraf, laat staan een dossier om alles juridisch af te toetsen. Dat noemen wij geen overleg, dat is door de strot duwen. Daar doen wij niet aan mee en al zeker niet voor iets dat we niet willen. Enkele dagen later werd eenzijdig gecommuniceerd dat er een compromis werd gemaakt. Hiertoe was niemand gemandateerd door het schepencollege en al zeker niet door onze fractie die geen enkele uitbreiding vooropstelde. Om iets dergelijks in de toekomst te vermijden werden duidelijke afspraken gemaakt binnen het schepencollege, want net zoals in een huwelijk met of zonder voorafgaande vrijage, maken goede afspraken, goede vrienden.”