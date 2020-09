Tijdelijke gemeenteraadvoorzitter Robert Barthier opent vergadering met houten hamer Christophe Maertens

Langemark-Poelkapelle Robert Barthier (N-VA) nam op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle even de plaats van voorzitter Jos Meersch in.

Jos Meersch had maanden geleden al gemeld dat hij op de vergadering in augustus niet kon aanwezig zijn wegens verlof. Robert Barthier, de nestor van de raad, nam daarom voor een keer de plaats van zijn collega in en deed dat in zijn eigen stijl, met de nodige humor dus. Als attribuut bracht de voorzitter ad interim een grote houten hamer mee, waarmee hij de zitting op gang klopte. Door de coronamaatregelen vond de gemeenteraad plaats in OC Den Tap in Langemark en niet in de raadszaal van het gemeentehuis.