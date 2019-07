Terminale leukemiepatiënt Dimitri beleeft topdag als copiloot in TBR-Rally: “Afgevinkt op mijn bucketlist” Christophe Maertens

14 juli 2019

12u22 0 Langemark-Poelkapelle De terminaal zieke Dimitri Decroos (37) uit Poelkapelle beleeft vandaag zondag de dag van zijn leven dankzij rallypiloot Frank Caby. Dimitri mag als copiloot deelnemen aan de TBR Rally in Roeselare. “Eenmaal je in een rallywagen zit, vergeet je al je zorgen.”

Vijf jaar geleden leek er voor Dimitri Decroos uit Poelkapelle en zijn gezin geen vuiltje aan de lucht, tot hij plots onwel werd op zijn werk. “Mijn bloed werd onderzocht en al vlug werd duidelijk dat ik leukemie had”, zegt de vader van Lieke (7) en Yana (10). “Wat volgde was een rollercoaster van emoties en behandelingen.” De dertiger kreeg bestralingen, chemokuren en een stamceltransplantatie. Aanvankelijk leek de transplantatie geslaagd, maar het lichaam van Dimitri stootte de donor af. In het ziekenhuis van Leuven kreeg de man te horen dat hij niet meer te genezen was. “Ik heb nog enkele maanden tot maximum een jaar te gaan. Het is een heel moeilijke periode geweest, maar ik heb de knop kunnen omdraaien. Ik heb nog slechte dagen, maar de dagen dat ik oké ben, wil ik dubbel genieten en zoveel mogelijk zaken van mijn bucketlist afvinken.”

Bovenaan de lijst stond meerijden met een rally. Die droom werd werkelijkheid. “Rally is mijn grote passie. Ik deed hier en daar wat service op wedstrijden en zo leerde ik vorig jaar rallypiloot Frank Caby uit Roeselare kennen”, klinkt het. “Hij was getroffen door mijn verhaal. Zijn vrouw Carine is normaal zijn copiloot, maar die aarzelde niet om haar plaats af te staan aan mij. Wat wel heel mooi is. Vandaag rijden we de TBR Rally in Oekene. We zijn gisteren (zaterdag, red.) op verkenning geweest en ik kreeg uitleg van Frank. Je moet wel geconcentreerd bezig zijn, maar bang ben ik niet. Eenmaal je die auto vergeet je al je zorgen.”

“Ik wil vooral dat Dimitri geniet”, zegt piloot Frank Caby. “Het is voor mij een beetje blind rijden, maar dat lukt wel. Ik rij sowieso al wat voorzichtiger dan in mijn beginjaren. We werken hier in Oekene vier manches af van telkens 13,5 kilometer, maar het resultaat speelt geen grote rol. Vandaag rij ik voor Dimitri.”

Stefanie Vandermeersch (37) heeft meer stress dan haar man Dimitri. “Het is in ieder geval spannend”, zegt ze. “Ik ben heel bij dat Frank en zijn vrouw dit doen voor Dimitri. Mijn man is al vijf jaar ziek en het is niet gemakkelijk. De behandelingen en de verzorging is duur. Mensen zoals Frank en Stefanie maken het ons leven wat draaglijker.”