Tentoonstelling over Georges Guynemer als stripheld Christophe Maertens

14 september 2020

20u17 0 Langemark-Poelkapelle Nog tot 16 december loopt in het Guynemerpaviljoen in Poelkapelle de tijdelijke tentoonstelling ‘Van oorlogsheld tot stripheld’.

Georges Guynemer was tijdens en na de Eerste Wereldoorlog een ware volksheld in Frankrijk. Het is logisch dat met de opkomst van het stripverhaal, Guynemer en tal van andere piloten uit de Eerste Wereldoorlog, die omschreven werden als de laatste ridders in een moderne oorlog, als inspiratie dienden voor vele boeiende verhalen. De manier van strijden, de prachtige vliegtuigen en de actievolle momenten die de piloten in de lucht beleefden, zorgden er voor dat striptekenaars het beste uit zichzelf haalden. De tijdelijke tentoonstelling is te bezoeken van woensdag t.e.m. zaterdag van 10 uur tot 18.30 uur en op zondagvoormiddag van 10 uur tot 12.30 uur of op afspraak. Wegens de coronamaatregelen wordt gevraagd vooraf te reserveren via info@guynemerpaviljoen.be of 0476 71 58 61. Er kunnen maximaal 45 personen met mondmasker op het zelfde moment binnen zijn in het museum. Meer info via www.guynemerpaviljoen.be.