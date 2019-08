Tank Poelkapelle blikvanger op Brits event Christophe Maertens

29 augustus 2019

19u32 0 Langemark-Poelkapelle De replicatank Mark IV uit Poelkapelle was een van de blikvangers op The Great Dorset Steam Fair in Groot-Brittannië. De meeting was de uniek kans om de drie rijdende replica’s van de tank samen te zien.

The Great Dorset Steam Fair is een event dat jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers kan bekoren. Het is een beurs waar nogal wat bijzondere zaken te zien zijn, zoals stoommachines en landbouwwerktuigen. Dit jaar konden de bezoekers er ook tank Mark IV van P1917A Tankcomité uit Poelkapelle bewonderen. Het unieke aan de meeting was dat het de eerste keer en wellicht ook de laatste keer was dat de enige drie rijdende replica’s van een Mark IV samen reden. Naast de tank van Poelkapelle waren op de meeting ook de Mark IV van het Bovington Tank Museum, die werd gemaakt voor de film War Horse van Steven Spielberg, te aanschouwen en de Mark IV van het Norfolk Tank Museum

“Onze tank heeft er vijf dagen gereden en meer dan 600 mensen de tijd van hun leven bezorgd via een tankrit én ettelijke 10.000 mensen met bewondering geslagen”, zegt Laurant Hoornaert van het tankcomité.