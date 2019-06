Strijkatelier wordt eind augustus opgedoekt:

“er is een dalende trend van het aantal gebruikers” Erik De Block

26 juni 2019

20u37 0 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle stopt eind augustus met de uitbating van strijkatelier De Wissel in de oude vleugel van het woonzorgcentrum langs de Zonnebekestraat. Reden van deze beslissing is de geringe belangstelling. “Sinds enkele jaren is er een dalende trend van gebruik van het strijkatelier”, aldus schepen Marleen Soete (CD&V). “Met nog slechts één personeelslid, is het moeilijk tot bijna onmogelijk om continuïteit te garanderen.”

Er waren vroeger drie strijksters en nu dus nog één. “Voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan worden alle diensten onder de loep genomen”, aldus de schepen. “Zo werd er nagegaan of het verder zinvol is om bepaalde dienstverlening aan te bieden in verhouding met de financiële middelen die we er als gemeente in stoppen.”

“Het personeel werd in februari afgebouwd van 36 uur naar 19 uur. Er is meestal strijkwerk voor dat aantal uren per week. De hoeveelheid binnengebrachte strijk is echter geen constante. Die dalende trend zet zich ook dit jaar verder. In de gemeente is er trouwens ook aanbod van andere strijkdiensten, wat deels de dalende trend verklaart. Bijkomend is strijkhulp voor de meerderheid van de klanten een luxedienst, die ze laten vallen van zodra hun financiële ruimte verkleint.”

“Daarnaast merken we dat de meeste gebruikers van het strijkatelier tweeverdieners zijn die niet hulpbehoevend zijn. Het strijkatelier bevindt zich in de oude vleugel van het woonzorgcentrum. Eind augustus verhuist de administratie van het OCMW naar de nieuwbouw aan het gemeentehuis, waardoor het strijkatelier nog de enige dienst zou zijn die is gevestigd in de oude vleugel van het rusthuis. Een nieuwe locatie op zeer korte termijn is onontbeerlijk. Gezien het geringe gebruik van het verlieslatend strijkatelier, is het niet opportuun om de dienst te herhuisvesten en zal het strijkatelier zijn deuren sluiten.”

Laurent Hoornaert van de oppositiepartij Tope 8920 betreurt de beslissing van het schepencollege van CD&V en N-VA. “Vorig jaar had het strijkatelier nog 73 gebruikers en dit jaar daalde dit naar 53 gebruikers”, aldus Laurent Hoornaert. “In de plaats van reclame te maken en deze dienstverlening te promoten, kiest het gemeentebestuur voor de sluiting. Gedaan met deze service voor de inwoners.”

In het strijkatelier wordt via dienstencheques gewerkt via een systeem van het toekennen van minuten. Aan elk soort kleding of linnen is vooraf een aantal minuten toegekend dat staat voor de tijd die nodig is om het te strijken. Al deze minuten worden samengeteld zodat de strijktijd van een wasmand gekend is. Het aantal minuten wordt dan verrekend naar het aantal dienstencheques die moet betaald worden. Per zestig minuten wordt één cheque aangerekend.”

In de zomer van vorig jaar deed het OCMW van Langemark-Poelkapelle nog een poging om het strijkatelier De Wissel te promoten. “We merken dat mensen hun weg niet vinden naar ons. Heel wat mensen denken dat ons strijkatelier enkel voor mensen van onze gemeente is, maar dat is niet zo. Iedereen kan er terecht, ook niet-inwoners van de gemeente”, aldus Delfien Denorme toen in HLN.