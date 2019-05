StadsApp in Langemark-Poelkapelle stopgezet bij gebrek aan succes Hoewel 700 gebruikers de app van de gemeente hadden gedownload, is er amper respons en heeft het gemeentebestuur besloten om de app op non-actief te zetten. Christophe Deconinck

31 mei 2019

23u58 0

Inwoners die een put in het wegdek willen melden of op zoek zijn naar de openingsuren van het recyclagepark kunnen dit tot op vandaag via een app op hun smartphone. Via de app krijg je niet alleen nieuws van het gemeente- en OCMW-bestuur, maar vind je ook informatie die de lokale handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers online plaatsen. De gemeente Langemark-Poelkapelle had eind 2017 ingetekend voor de StadsApp, die in tal van andere Vlaamse steden wordt gebruikt, maar omdat het online instrument te weinig wordt geconsulteerd, wordt de stekker er uit getrokken. Voorzitter van oppositiepartij Tope 8920 Laurent Hoornaert bindt de kat de bel aan. “Jammer dat dit project vanaf september zal worden stopgezet, want er waren toch 700 gebruikers,” meldt Hoornaert. Een grote aderlating voor de gemeente wordt het niet, want naar verluidt kost dit project de gemeente slechts 363 euro per maand. Ook Vleteren en Diksmuide hadden tot voor kort zo’n smartphone-applicatie, maar hebben besloten om er niet langer gebruik van te maken.