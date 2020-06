Seksfeestje La Brasa in Langemark: twee mannen veroordeeld voor voyeurisme Christophe Maertens

15 juni 2020

09u57 0 Langemark-Poelkapelle In de rechtszaak van In de rechtszaak van het seksfeestje in La Brasa in Langemark veroordeelde de rechtbank van Ieper twee mannen voor voyeurisme. De opdrachtgever in de affaire krijgt 7 maanden cel met uitstel, terwijl de fotograaf opschorting van straf kreeg.

Iets wat enorm veel ophef maakte in de zomer van 2018 was de zaak rond zomerbar La Brasa in Langemark. Op een avond verscholen zich er twee mannen in de mais en werden er foto’s gemaakt van een naaktfeestje. Op de foto’s was toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert (Open Vld) en zijn echtgenote te zien. Een dag later raakten de foto’s wijdverspreid en kreeg de pers die in handen. Er volgde een onderzoek en er werden twee mannen voor de rechter gebracht voor onder meer voyeurisme. De opdrachtgever in de affaire is nu veroordeeld tot 7 maanden cel met uitstel, de fotograaf kreeg opschorting van straf. Een derde persoon, die rechtstreeks werd gedagvaard, werd vrijgesproken. De gewezen schepen krijgt een schadevergoeding van 1.250 euro, de zaakvoerder van La Brasa 250 euro. Straks meer.