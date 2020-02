Schepencollege weer aan tafel met schoolbestuur over buitenschoolse kinderopvang, “als schepencollege zijn we voorstander om samen te werken, het zou voor de gemeente veel goedkoper zijn” Erik De Block

15u34 0 Langemark-Poelkapelle Het schepencollege van Langemark-Poelkapelle zit vrijdag over de plannen met de buitenschoolse kinderopvang (BKO) terug aan tafel met het schoolbestuur van vrije basisschool De Ooievaar in Poelkapelle. Eerder stapte het gemeentebestuur af van het idee om de BKO te voorzien in de kerk. “Ofwel gaan we zelf voor een nieuwbouw ofwel komt de BKO in De Ooievaar”, aldus schepen Dominique Cool (N-VA) op de gemeenteraad.

De Ooievaar krijgt een nieuwe school en de gemeente Langemark-Poelkapelle onderzoekt een piste om de buitenschoolse kinderopvang daarin onder te brengen. Door een aanpassing in de wetgeving moet een BKO niet meer los van een school staan.

Fractieleider Laurent Hoornaert (Tope8920) vroeg naar de stand van zaken in dit aanslepend dossier. “Acht maanden geleden voerden we met het schoolbestuur een eerste gesprek om het samen te doen”, aldus schepen Cool. “In eerste instantie werd ons voorstel door het schoolbestuur niet op groot enthousiasme onthaald. Het architectenbureau doet een voorstel. Komt de BKO in de nieuwe school, dan kunnen we de kosten voor het dubbel gebruik fifty-fifty verdelen. Indien we komen tot dergelijke regeling, dan is het grote voordeel voor de gemeente dat de school bij het ‘agentschap voor infrastructuur in het onderwijs’ (AGION) subsidies kan aanvragen en is voor de school het grote voordeel dat het gedeeld gebruik wordt uitgebreid.”

“Het zou voor de gemeente veel goedkoper zijn. We moeten van het schoolbestuur een antwoord krijgen of ze wel of niet meegaan. We hebben de indruk dat de gretigheid bij het schoolbestuur aan het toenemen is. In het schoolbestuur zitten ondertussen ook enkele andere mensen. Als schepencollege zijn we voorstander om samen te werken. Qua timing ligt het allemaal moeilijk. We willen in elk geval in deze legislatuur de BKO realiseren.”