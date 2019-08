Rokende obus aangetroffen bij graafwerken VHS

12 augustus 2019

17u55 0 Langemark-Poelkapelle Bij afbraakwerken in Langemark zijn arbeiders maandag rond 15 uur op een flink uit de kluiten gewassen obus gestoten. Omdat het ding begon te roken, kwam DOVO ter plaatse.

In de landelijke Beekstraat in Langemark zijn arbeiders al een tijdje bezig met de afbraak van een oude hoeve met varkensstal. Tijdens graafwerken raakte de kraan maandagnamiddag een obus in de grond. Dat gebeurt wel meer in de Westhoek, maar omdat het springtuig begon te roken, sloegen de arbeiders alarm. De brandweer snelde ter plaatse, maar ook de militairen van ontmijningsdienst DOVO repten zich van hun kazerne in Poelkapelle naar het naburige Langemark. Het probleem werd efficiënt aangepakt. Er dreigde geen gevaar voor de omgeving.