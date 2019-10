Rij mee met een WO I-tank in het weekend voor 11 november Christophe Maertens

28 oktober 2019

15u55 0 Langemark-Poelkapelle Het Tankcomité van Poelkapelle organiseert in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 november, net voor het weekend van 11 november, tankritjes met ‘De Tank van Poelkapelle’, een Mark IV-replica.

“Ooit al eens gedroomd om in een WO1-tank mee te rijden? Wel, dit kan echt”, zegt Stijn Butaye van het tankcomité. In het weekend voor 11 november kan op zaterdag en zondag tussen 9.30 uur en 17 uur een tankritje worden gemaakt met ‘De Tank van Poelkapelle’ en dit op de hoeve Pondfarm in Sint-Juliaan in Langemark-Poelkapelle.

“Eind augustus 2019 was dezelfde tank nog blikvanger op een groot Brits event. De tank reed er 5 dagen rond en bezorgde meer dan 600 mensen de tijd van hun leven met een tank ride. Na Groot-Brittannië wordt de tank ride nu overgedaan op eigen bodem en krijgt iedereen de kans om deze unieke ervaring te beleven.”

Tank van Poelkapelle van 2004 tot 2019

Het verhaal van de bouw van de Tank van Poelkapelle begon in 2004. Een tankwerkgroep wou Poelkapelle opnieuw een tank bezorgen, nadat er lange tijd een kapotte Britse Mark IV-tank was blijven staan op de hoek van het marktplein van Poelkapelle. Samen met het Guynemermonument was de tank een belangrijke toeristische trekpleister. De tank was lang een heus speeloord voor kinderen uit het dorp, die penny-kinderen werden genoemd vanwege de pennies die ze kregen van Britse toeristen. Het is op hun aangeven dat de eerste stappen werden gezet in een ondertussen 15-jarig durend project om Poelkapelle terug een tank te bezorgen. “Na veel bloed, zweet en tranen is het Tankcomité bijzonder trots om met een quasi afgewerkte replica-tank tankritjes te kunnen aanbieden”, zegt Stijn Butaye. “De opbrengst van de ritjes dient om de tank te helpen financieren. Het tuig werd tot op heden gemaakt met uitsluitend vrijwillige steun en vele donaties van particulieren en bedrijven.”

Praktisch

De tankritjes vinden plaats op hoeve Pondfarm, Roeselarestraat 7 te 8920 Langemark-Poelkapelle. Een ritje voor 1 persoon kost 16,30 euro in voorverkoop. De dag zelf kost een ticket 18 euro. In totaal is er plaats voor 400 personen gedurende de twee dagen. Per rit kunnen er maximum 10 personen meerijden. Via een online-reservatiesysteem kunnen tickets worden gekocht. (https://bit.ly/31Mtfdv). Meer info via www.tankpoelcapelle.be of www.facebook.com/YpresSalientTanks