Rechtszaak seksfeestje La Brasa in Langemark: ex-zakenpartner en hobbyfotograaf veroordeeld voor voyeurisme

15 juni 2020

09u57 12 Langemark-Poelkapelle Je verschuilen in de mais en denken je slag te slaan door foto’s te nemen van een seksfeestje in de bar van je voormalige zakenpartner. Cafébaas Nico A. (43) uit Ieper slaagde niet in zijn opzet en werd nu veroordeeld voor voyeurisme en belaging. Ook fotograaf Pedro B. kreeg een veroordeling aangesmeerd, voor het nemen van de 188 pikante beelden van het naaktfeestje in zomerbar La Brasa in Langemark.



Rancune. Dat was blijkbaar de motivatie waarom Nico A., de vroegere zakenpartner van zomerbar La Brasa, in 2018 in de mais dook en zijn maat Pedro B. foto’s liet nemen van een naaktfeestje. Nico A. had het jaar daarvoor samen met Rik Ostyn, uitbater van La Brasa, zomerbar Le Jardin gerund. Ostyn had blijkbaar geen behoefte meer om verder te werken met Nico A. en ging alleen verder. Ook het feit dat er bij bar Le Jardin een bouwovertreding was vastgesteld en A. daarvoor mee zou moeten opdraaien, deed bij de Ieperling het idee rijpen om zijn vroegere partner een loer te draaien. Hij wist hobbyfotograaf Pedro B. uit Ieper te overtuigen mee in het plan te stappen. Het was enkel wachten op een tip. Die kwam er op 8 augustus, waarop beide mannen post gingen vatten tussen het groen op zo’n 70 meter van La Brasa. Tussen 21.45 uur en 23.30 uur die avond maakte de hobbyfotograaf 188 beelden van vooral naakte mensen in de bar, die aan elkaar zaten te scharrelen. Op de beelden was toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert (Open Vld) en zijn echtgenote te zien, iets wat bij Nico A. de wenkbrauwen deed fronsen. Was het immers niet die schepen die instond voor bouwvergunningen in Langemark-Poelkapelle? A. dacht meteen dat de uitbater van La Brasa de hulp van de schepen had gekregen om het stedenbouwkundig probleem dat bij Le Jardin was vastgesteld de wereld uit te helpen, wat echter niet klopte.

Seksuele integriteit

Daags nadien stuurde Nico A. met een anoniem mailadres buurtlangemark1@outlook.com naar enkele mensen, waaronder de burgemeester. De foto’s gingen viraal en het hek was van de dam. Toenmalig schepen Frank Geerhaert diende klacht in en de speurders hadden niet veel moeite om te achterhalen wie de foto’s verstuurde. Nico A. en Pedro B. mochten zich voor hun fratsen verantwoorden voor de rechter in Ieper.

Nico A., die zei te hebben gehandeld uit frustratie, hoopte op de vrijspraak, maar de rechter zag dat toch anders. De man werd veroordeeld tot een celstraf van 7 maanden met uitstel voor voyeurisme, belaging en bedreigingen. Volgens de rechtbank had A. duidelijk de seksuele integriteit van de bezoekers van het feestje geschonden. Die mochten er immers van uit gaan dat niemand hen kon zien, ook omdat de mais op dat moment hoog stond.

Tipgever

Fotograaf Pedro B. kreeg opschorting van straf, enkel voor voyeurisme. Voor belaging en bedreigingen kreeg de man de vrijspraak. De rechter oordeelde dat B. zich liet meeslepen in het avontuur en enkel de foto’s maakte.

Derde beklaagde S.A., die rechtstreeks was gedagvaard door de gewezen schepen, werd vrijgesproken. Het was S.A. die Nico A. tipte dat er een feestje bezig was en meteen kreeg de man de verdenking opdrachtgever te zijn in heel de affaire. “Dat is geen waar”, aldus zijn raadsman, meester Sylvain Colaert. “Die man zei gewoon tegen Nico A. dat daar die avond een feestje aan de gang was. Het was trouwens niet de enige die dat wist, ook een buurvrouw merkte dat op. En trouwens, als er feestjes waren stonden er een pak wagens voor de zomerbar. Zo privé was het allemaal niet.”

Frank Gheeraert vroeg in totaal een schadevergoeding van in totaal 35.000 euro schadevergoeding, ook omdat volgens de man de hele zaak nefast was voor zijn politieke carrière. De rechtbank kende echter ‘slechts’ 1.250 euro toe en 250 euro voor elk van de kinderen van Gheeraert. Ook die hadden immers geleden onder heel de heisa. De twee veroordeelden moeten daarnaast een schadevergoeding betalen van 250 euro aan de uitbater van La Brasa.