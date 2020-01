Rechter pakt vechtersbaas hard aan: “Als ik mij strikt aan de wet hou, wacht jou een celstraf van 2 jaar” Christophe Maertens

21 januari 2020

09u31 2 Langemark-Poelkapelle Een gebroken scheenbeen, een gebroken kuit en verwondingen aan het oog en een vinger. Dat zijn de verwondingen die een man opliep nadat hij op café in Poelkapelle in elkaar was geslagen. De dader, een jongeman uit Langemark-Poelkapelle, staat nu voor de rechter, die meteen hard uitpakte. “Als ik mij strikt aan de wet hou, wacht jou een celstraf van twee jaar, besef je dat wel?”

Het slachtoffer was in café De Reisduif naar een voetbalwedstrijd gaan kijken. Volgens meester Marnix Muylle, die het voor hem opneemt, kreeg zijn cliënt plots een kopstoot van de beklaagde. De agressieveling werd door de cafébaas buiten gezet, maar keerde even later terug. Weer werd hij de deur gewezen, maar anderhalf uur later kwam hij opnieuw binnen. Hij achtervolgde het slachtoffer naar buiten en pakte hem daar hard aan. Hij liep ernstige verwondingen op en moest zestig keer naar de kinesist voor alles weer min of meer in orde was. De man kon ook vier maanden niet gaan werken. Hij vraagt een schadevergoeding van 10.540 euro.

De openbare aanklager vordert een celstraf van tien maanden en een boete. Volgens de verdediging hadden beide partijen te veel gedronken. “Ik heb me willen verdedigen, maar dit had nooit mogen gebeuren”, aldus de beklaagde, die op opschorting van straf hoopt. “Het was de eerste en de laatste keer.” De jongeman kreeg nog een bolwassing van de rechter: “Als ik mij strikt aan de wet hou, wacht je een celstraf van twee jaar, besef je dat wel? Gelukkig voor jou heeft de rechtbank andere mogelijkheden.”

De openbare aanklager kan zich niet vinden in een opschorting van straf, maar stelde wel een werkstraf voor. De zaak wordt op 3 februari verder behandeld.