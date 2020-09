Provincie West-Vlaanderen werkt missing link weg tussen Vrijbosroute en Houthulst door aankoop van gronden Christophe Maertens

29 september 2020

11u10 1 Langemark-Poelkapelle West-Vlaanderen besliste om enkele percelen grond aan te kopen van een oude militaire spoorwegberm in Langemark-Poelkapelle en Staden. Met die gronden wil de provincie de verbinding maken tussen de Vrijbosroute en het Vrijbos.

De provincie nam in 2006 al een optie op de percelen die vroeger werden gebruikt om bommen van en naar het militair domein in Houthulst te vervoeren. Met de aankoop van de gronden, waarvoor de provincie een bod deed van in totaal 120.000 euro, wordt de missing link weggewerkt tussen de Vrijbosroute en het openbaar bos Vrijbos. Op dit moment passeert de mountainbikeroute Houthulst-Staden van Sport Vlaanderen over de berm, maar de provincie wil het tracé van twee kilometer verbeteren tot een volwaardige en fietsveilige verbinding.

Hagedissen

De gronden rond het fietspad biedt ecologisch mogelijkheden. Op de plaats ontwikkelde zich een waardevolle vegetatie met onder meer magriet en knoopkruid. Er zijn hagedissen en koevinkjes, een soort vlinder, waargenomen, beestjes die eerder zeldzaam zijn in de regio. De Vrijbosroute loopt over de voormalige spoorlijn tussen Boezinge tot in Kortemark en is ongeveer 20 km lang. De as snijdt dwars door het historische front van WO I.