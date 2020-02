Poelkapelle moet 70 extra vluchtelingen opvangen... in tenten Christophe Maertens en Erik De Block

10 februari 2020

15u48 0 Langemark-Poelkapelle In het opvangcentrum van Poelkapelle worden zo’n extra vluchtelingen opgevangen in tenten en niet in containers, zoals het gemeentebestuur had gehoopt. Vorig jaar werd een compromis bereikt om tijdelijk een 70-tal extra opvangplaatsen te voorzien. “Het zou handig zijn mochten we weten hoeveel mensen er zich nu precies bevinden in het opvangcentrum. Die informatie lijkt me essentieel voor de hulpdiensten, je weet nooit wat er kan gebeuren.”

In het opvangcentrum op de Stadensteenweg in Poelkapelle verblijven normaal 230 vluchtelingen. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) werd vorig jaar door het Federaal Agentschap voor opvang van Asielzoekers (Fedasil) op de hoogte gebracht dat er in het najaar 132 mensen extra zouden bijkomen. “We zijn echter tot een compromis van 70 extra vluchtelingen gekomen”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). “We dachten dat die mensen in containers zouden worden opgevangen, maar dat blijkt nu in tenten te zijn. Het is duidelijk dat de mensen van Fedasil in de problemen zitten en plaatstekort hebben. Ik begrijp dat deze vluchtelingen moeten geholpen worden, maar alles moet toch veilig gebeuren. Het zou ook handig zijn mocht Fedasil het juiste aantal bewoners in het opvangcentrum aan ons kenbaar maken. Ook de hulpdiensten moeten toch weten hoeveel mensen er aanwezig zijn in geval van een brand.”

Brandveiligheid

Momenteel worden dus driehonderd vluchtelingen opgevangen in Poelkapelle. Volgens de burgemeester heeft dat alleszins nog niet tot problemen geleid. “Maar het gehucht waar het centrum ligt, telt nauwelijks meer inwoners dan het opvangcentrum zelf. Er zijn dus grenzen aan een uitbreiding. Er werd ons beloofd dat de extra bezetting maar maximum vier maanden zou duren, dus rond april zouden er ‘maar’ 230 mensen meer mogen verblijven.”

Dit jaar bestaat het opvangcentrum in Poelkapelle tien jaar. Dat zal worden gevierd met verschillende opendeurdagen en evenementen.