Pikante foto's in het maïs: advocaat geviseerde schepen wil ook 'tipgever' voor rechter Alexander Haezebrouck

13 september 2020

15u31 0 Langemark-Poelkapelle Vandaag start in Ieper de rechtszaak over de pikante foto's van zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle die in de zomer van 2018 tot in de mailbox van krantenredacties belandde. "Het parket dagvaardde de tipgever volgens ons verrassend genoeg niet", zegt advocaat Koen Bentein.

"Tot onze grote verbazing dagvaardde het parket slechts twee personen en niet drie", vertelt advocaat Koen Bentein, die de belangen voormalig schepen Frank Gheeraert verdedigt. "Enkel de twee personen die zich in het maïsveld verstopt hadden en de foto's maakten werden gedagvaard. Volgens ons moet daar nog een derde persoon bij. En dat is de persoon die hen heeft ingelicht dat er op dat moment een dergelijk feestje aan de gang was. Had hij nooit verwittigd, dan waren die foto's helemaal niet genomen geweest en gelekt. Als burgerlijke partij kunnen we hem perfect rechtstreeks dagvaarden." De twee beklaagden, Nicolas Alleman (43) en P. B. (35) moeten zich verantwoorden voor de schending van privacy, belaging en bedreigingen ten nadele van de zaakvoerder van La Brasa Rik Ostijn (51) en Frank Gheeraert (45), die toen schepen was in Langemark en ten zien is op de pikante foto's. Die 180 foto's werden in een mum van tijd overal te lande bezorgd in mailboxen. Het heeft er alle schijn van dat Nicolas Alleman (43) de man het brein was achter de actie, al is dat niet duidelijk in het dossier. Hij had een zakelijk geschil met de uitbater van de zomerbar en verspreidde ook de naaktfoto's. Die zou hij slechts naar een beperkt aantal mensen hebben gestuurd. Alleman zelf ontkent dat hij de opdrachtgever was. De zaak zou sowieso uitgesteld worden, zelfs al mocht de burgerlijke partij niet om uitstel gevraagd hebben om de derde persoon rechtstreeks te dagvaarden. Maandag zal de zaak dus allicht uitgesteld worden voor een paar weken om de burgerlijke partij tijd te geven om de tipgever rechtstreeks te dagvaarden. (AHK)