Paul Bruna wordt gehuldigd voor 50ste verjaardag op de planken Redactie

06 oktober 2019

Zanger Paul Bruna (61) staat 50 jaar op de planken, en daar is hij vandaag zaterdag voor gehuldigd in zijn geboortedorp Langemark. Hij woont al jaren in Middelkerke, maar ze zijn hem in Langemark duidelijk nog niet vergeten. Het gemeentebestuur overhandigde Paul een plaat met daarop 5 herkenbare punten van Langemark-Poelkapelle: het gemeentehuis in Langemark, het Canadees monument in Sint-Juliaan, Den Trimard in Madonna, de molen in Bikschote en monument Guynemer in Poelkapelle. “Paul Bruna is een all-round artiest die al vele jaren meedraait in de Vlaamse showbizz”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem. “Hij is van alle markten thuis. Hij zingt, schrijft ook teksten, en is een geboren entertainer.” Paul belooft de plaat in zijn bureau op te hangen. “Ik ben blij dat ze mij hier niet vergeten zijn. En het gevoel is wederzijds, ik heb nog altijd een stukje van mijn hart hier verloren.” Paul bedankte de aanwezigheden met een nummer over Langemark-Poelkapelle dat hij jaren geleden schreef. Pauls ouder Georgette Naert en Camille Bruneel zaten op de eerste rij.