Paul Bruna staat 50 jaar op het podium: “Als ik drie dagen niet optreed, voel ik me ambetant” Christophe Maertens

04 oktober 2019

15u19 0 Langemark-Poelkapelle Zanger Paul Bruna (61), afkomstig van Langemark, maar woonachtig in Middelkerke, viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum als artiest. Paul wordt zaterdag ontvangen door het gemeentebestuur van zijn geboorteplaats en de volgende dag staat hij er op de planken. “Als ik drie dagen niet moet optreden, voel ik me ambetant”, zegt hij.

Voor Paul begon het allemaal in 1969 toen hij als piepjonge knaap deelnam aan de jaarlijkse zangwedstrijd van zijn geboortedorp. Hij won de wedstrijd. “In die tijd waren er niet zoveel platenartiesten zoals nu”, zegt de zanger. “Ik werd al vlug populair. In 1973 nam ik een eerste single op en kreeg ik de kans om deel te nemen aan de liedjeswedstrijd Hit 73.” Daarop ging het snel voor de artiest. “Ik begon op te treden met balorkesten en bracht regelmatig een single uit. Mijn nummers werden grijs gedraaid op de toenmalige piratenzenders Mi Amigo en Atlantis.” In de jaren 70 en 80 scoorde hij enkele hits. Daarnaast schreef Bruna nummers voor andere artiesten.

In 1979 verhuisde de zanger naar Middelkerke, waar hij nu nog altijd woont. “Samen met Jacques Lesage uit Poperinge startte ik met een kinder- en seniorenshow. Die nam zoveel tijd in beslag, dat ik geen tijd meer had om nieuwe singles te maken.” Tien jaar geleden, in 2009, dook de artiest opnieuw de studio in om een nieuwe cd op te nemen. “Het nummer ‘Als morgen is gekomen’ werd meteen een knaller”, zegt hij. “Prompt kreeg ik heel wat aanvragen voor vedettenparades en festivals. Het was voor mij een nieuwe start.” Ondertussen loopt het heel vlot. Zo scoorde hij de jongste jaren scoorde nog enkele hits en dook hij op in verschillende hitlijsten.

Meer dan 250 optredens

Paul Bruna werkt dit jaar meer dan 250 optredens af, waaronder optredens in de casino’s van Oostende en Middelkerke en de grote theaterzaal in Plopsaland De Panne. Hij is een van de meest gevraagde artiesten in Vlaanderen. Bruna doet ook shows in Nederland en treedt jaarlijks enkele malen op aan de Spaanse Costa’s. “Na zoveel jaren doe ik het nog steeds enorm graag. Het vergt wel iets van een mens, maar ik ben een gelukkig man, omdat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. Als ik drie dagen niet moet optreden, voel ik me ambetant”, zegt de artiest.

Op zaterdag 5 oktober wordt Paul Bruna ontvangen door het gemeentebestuur van zijn geboorteplaats Langemark en op zondag 6 oktober is er in OC Den Tap in Langemark de jubileumshow Paul Bruna met optredens van Laura Lynn, Kurt Crabbé en Mieke D. “Het is niet toevallig dat de jubileumshow plaatsvindt in Langemark”, zegt Paul. “Ik deed hier mijn eerste optreden. Langemark heeft nog altijd een speciaal plaatsje in mijn hart.”