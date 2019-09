Parkeerplaats voor mindervaliden in Bikschotestraat Christophe Maertens

10 september 2019

18u14 1 Langemark-Poelkapelle Ter hoogte van huisnummer 110 in de Bikschotestraat in Langemark-Poelkapelle komt er een parkeerplaats voor mindervaliden. Dat werd door de gemeenteraad beslist.

“Op vraag van een bewoner willen we een parkeerplaats voor mindervaliden voorzien aan de overzijde van de schoolingang in Bikschote”, aldus burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Dit is geen exclusieve parkeerplaats, maar een algemene parkeerplaats. De vraag werd voorgelegd aan verschillende commissies.”