Oppositie stelt vragen over aankoop Aveve-site: “Is 900.000 euro niet wat veel?” Christophe Maertens

02 september 2020

"Zou het niet beter zijn de gebouwen op de site plat te gooien en nieuwe te bouwen naar de noden van de verenigingen?" Op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle stelde de oppositie nogal wat vragen over de mogelijke aankoop van de Aveve-site. De gemeente zou die site willen omvormen tot jeugdcampus.

De gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle boog zich over de aankoop van de Aveve-site in de Boezingestraat. Het gemeentebestuur wil het terrein van 47 are omvormen tot een jeugdcampus. De vraagprijs voor het terrein, waarbij naast de loodsen een huis en een braakliggend weiland behoren, bedraagt 900.000 euro. “We willen er de academie, fanfare Sint-Cecilia, de Kunstkring en de fotoclub een onderdak geven”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V).

Schatting

“Dit is de omgekeerde wereld. Jullie kopen eerst een gebouw om pas dan te kijken wat je er allemaal kunt in proppen”, reageert oppositieraadslid Laurent Hoornaert (Tope8920). Partijgenoot Koen Bentein vraagt zich af of het niet beter zou zijn de gebouwen af te breken en nieuwe te bouwen volgens de noden van de verenigingen. “Aan het gebouw zal nog heel wat werk zijn, wat ook een prijskaartje met zich mee zal brengen”, zegt Bentein, die 900.000 euro voor de aankoop toch veel geld vond. “Trouwens, waarom is er nog geen schatting gebeurd? Officieel moet dat voor de site kan verkocht worden”, weet Hoornaert.

Noodwoning

“Dit is een gouden kans die we niet mogen laten liggen”, vindt schepen Dominique Cool (N-VA). “Op de site staan meer gebouwen dan we ooit zouden kunnen bouwen”, voegt de burgemeester er aan toe. “Een schatting moet inderdaad nog gebeuren, maar het dossier moest eerst voor de gemeenteraad worden gebracht ter goedkeuring voor er volgende stappen worden genomen. Maar als de schatting te veel afwijkt van het voorziene bedrag zitten we inderdaad met een probleem.”

Volgens Vanbelleghem kan het woonhuis op de site als noodwoning gebruikt worden. “Voor mensen die uit hun huis worden gezet en niet onmiddellijk iets anders hebben of voor slachtoffers van een brand die geen onderdak meer hebben. Dat geldt uiteraard alleen voor mensen uit de gemeente.”

Subsidie

Voor de aankoop zou een beroep kunnen worden gedaan op een deel subsidie. “Eenmaal de jeugdcampus gebouwd, kunnen de jeugdbeweging en de academie weg uit de oude schoolgebouwen, zodat we die dan kunnen verkopen. In principe was die verkoop zo vlug nog niet voorzien, op die manier wordt de som van 900.000 euro wat gecompenseerd”, weet de meerderheid nog.