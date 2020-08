Oplossing voor KSA Chiro Poelkapelle: kamp in eigen gemeente Erik De Block

12 augustus 2020

18u29 0 Langemark-Poelkapelle Goed nieuws voor de jongens en meisjes van KSA Chiro Poelkapelle want ze gaan dan toch op kamp. Weliswaar niet naar het verre Dilsen-Stokkem in Limburg want dat viel in het water nadat een leider positief testte op het coronavirus. Na overleg met het schepencollege van Langemark-Poelkapelle gaan de leden volgende week op kamp …in Poelkapelle zelf.

Een echte staycation dus, op vier verschillende locaties in de gemeente. “Na regen komt zonneschijn en dat is bij ons niet anders”, zo staat het op hun Facebookpagina. “We zaten even met de handen in het haar toen het kamp net voor vertrek werd afgelast. Maar wij zouden de beste jeugdbeweging niet zijn, als we dit niet opgelost kregen. Samen met de koks zijn we meteen op zoek gegaan naar een alternatief voor ons kamp. Belangrijk hierbij is dat onze plannen haalbaar, maar vooral veilig zijn voor elke bubbel. Er moet nog heel wat gebeuren en worden geregeld, maar heel de leiding en kookploeg zijn vastberaden om er toch een ongelooflijk leuke week van te maken. Wij zien het alvast keihard zitten en zijn blij dat we nog een alternatief kunnen uitvoeren.”

Het ‘thuiskamp’ gaat door van maandag 17 tot en met zaterdag 22 augustus. De locaties worden eerstdaags bekendgemaakt.