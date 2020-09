Oldtimer Citroën DS van 48 jaar oud uitgebrand: “Heel spijtig, ’t was speciale editie en ik was er trots op” LSI

20 september 2020

17u59

Bron: LSI 4 Langemark-Poelkapelle Langs de Brugseweg in Sint-Juliaan (Langemark-Poelkapelle) is zondagnamiddag rond 16 uur een oldtimer Citroën DS Super van het bouwjaar 1972 uitgebrand. Eigenaar Jacques Coopman (60) uit Passendale (Zonnebeke) en zijn echtgenote bleven ongedeerd maar zagen hun oldtimer met lede ogen uitbranden.

Jacques en zijn echtgenote reden vanuit Ieper het centrum van Sint-Juliaan binnen. “Plots kwam er rook vanonder de stuurkolom, recht in mijn gezicht”, vertelt Jacques. “Ik twijfelde niet en zette de wagen onmiddellijk langs de kant. Samen met mijn echtgenote stapte ik uit. Geen moment te vroeg want in een mum van tijd sloegen de vlammen omhoog.” De brandweer van de zone Westhoek kon het vuur snel blussen maar kon niet verhinderen dat de oldtimer onherstelbaar beschadigd raakte. “Heel spijtig”, aldus Jacques. “Ik kocht de wagen als autoliefhebber. Het was een speciale editie, met vijf versnellingen, een 2200 in plaats van de gangbare 1900 cc. De wagen was nog in heel goede staat. Het doet pijn aan het hart.”