OCMW zoekt overnemer voor poetsdienst Erik De Block

30 juni 2019

14u22 0 Langemark-Poelkapelle Het OCMW van Langemark-Poelkapelle gaat op zoek naar een private partner die bereid is om het beheer van de poetsdienst over te nemen. Er zijn een dertigtal personeelsleden, waarvan een deel halftijds. “Dienstenonderneming De Wissel is al jaren zwaar verlieslatend”, aldus schepen van Financiën Dominique Cool (N-VA). “De negatieve trend zet zich steeds verder. Prognoses binnen het meerjarenplan geven aan dat er voor dit jaar een verlies wordt verwacht van 245.222 euro dat verder evolueert naar een verlies van 415.132 euro in 2028.”

“De uitgaven binnen de dienstenonderneming bestaan bijna volledig uit loonkosten, waardoor besparen quasi onmogelijk is. Het is onmogelijk om het volledige verlies te verhalen op de gezinnen of gebruikers. Bij de zoektocht naar een geschikte partner zal zowel rekening worden gehouden met de financiële voorwaarden en de visie op de dienstverlening en als werkgever. Bij vacatures in andere van onze diensten zullen de werknemers van de dienstenonderneming de kans krijgen om door te schuiven. In afwachting van een mogelijke partner wordt de dienstverlening van de dienstenonderneming niet verder uitgebreid en gradueel afgebouwd. Naakte ontslagen blijven zeker uit. De huidige tijdelijke contracten worden niet verlengd.”

Met andere thuiszorgdiensten is er voor de inwoners een alternatief voor De Wissel waar klanten terecht kunnen. De klanten worden geïnformeerd via brief. Vorig jaar waren er iets meer dan 200 gebruikers .