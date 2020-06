Nieuwe woonontwikkeling De Schiethoek in Poelkapelle Christophe Maertens

17 juni 2020

07u49 0 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle slaan het gemeentebestuur, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), bouwmaatschappij De Mandel, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak en het lokaal de handen in elkaar om een nieuw woonproject aan de Schiethoek te Poelkapelle.

Op de site van De Schiethoek, gelegen in de driehoek de Langemarkstraat, de Brugseweg en de Oude Bosweg in Poelkapelle zal bouwmaatschappij De Mandel in een eerste fase 23 huurwoningen en 9 koopwoningen bouwen. In een tweede bouwfase komen daar 14 huurwoningen bij. Bouwmaatschappij De Mandel stelde Architectenbureau Projekt-Team uit Roeselare aan voor de bouw van de sociale woningen. De architect tekende een ontwerp met een mix van verschillende woontypes: van compacte woningen met 2 slaapkamers over woningen voor grote gezinnen van 7 personen tot woningen aangepast voor mindervaliden.

Sociale woningen

De West-Vlaamse Intercommunale heeft 32 kavels in dit project. Daarvan zijn er 28 bestemd voor koppelwoningen, 3 voor vrijstaande woningen en 1 voor een gesloten bebouwing. De woningen worden te koop aangeboden zodra de infrastructuurwerken gerealiseerd zijn. In een latere fase bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak een 12-tal koopwoningen. De mix van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en kavels zorgt voor een gemengde wooninvulling. Bij opmaak van het inrichtingsplan is er veel aandacht voor duurzame woonontwikkeling, waarbij groen, mobiliteit en waterhuishouding bijzondere aandacht krijgen.

Fietsers en voetgangers

De ontwikkeling van deze site is al enkele jaren in opmaak, maar wordt nu in uitvoering gebracht. Voor de aanleg van de infrastructuur wordt gewerkt met subsidiëring door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en werd studiebureau Haegebaert nv aangesteld als ontwerper. De ontsluiting voor autoverkeer wordt voorzien langs de Langemarkstraat. Voor fietsers en voetgangers wordt een doorsteek gemaakt naar de Oude Bosweg en de Brugseweg. Op 22 juni starten de nodige infrastructuurwerken.