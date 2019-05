Nieuwe tarieven voor begraafplaats Langemark Het reglement van de centrale begraafplaats van Langemark-Poelkapelle werd bijgestuurd. Er werd vooral wat gesleuteld aan de prijzen van de concessies. Christophe Deconinck

30 mei 2019

Omwille van de inrichting van een sterretjesweide op de vernieuwde begraafplaats van Langemark, moest het reglement worden herschreven. Het gemeentebestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de tarieven voor concessies bij te sturen. Eerst en vooral werden de regels voor de kinderbegraafplaats vastgelegd. Voor kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar, waarvan minstens één van de ouders in de gemeente is gedomicilieerd, kan een gratis concessie van 30 jaar worden bekomen, zowel voor een graf, het columbarium als het urnenveld. Wie later wil worden bijgezet in Langemark, maar niet gedomicilieerd is in de gemeente, of geen concessie bezit, kan dit best laten opnemen in een laatste wilsbeschikking. Er wordt een uitzondering gemaakt voor gewezen inwoners die dertig jaar lang in het bevolkingsregister waren ingeschreven, alleenstaanden van wie de ouders in de gemeente gedomicilieerd of begraven zijn en inwoners van Zuidschote, die tot de parochie Bikschote behoren of Houthulstnaars die tot de parochie Madonna behoren. Ook de termijn van begraven wordt gewijzigd en is niet langer beperkt tot uiterlijk de zevende dag na het overlijden. Inwoners betalen voortaan 450 euro voor een tijdelijke kelderconcessie van 30 jaar en 150 euro voor hernieuwbare concessies voor 10 jaar. Niet-inwoners betalen respectievelijk 1.350 en 450 euro. De concessie voor een columbarium of een urne kost 300 euro voor 30 jaar of 100 euro voor hernieuwbare concessies voor 10 jaar. Niet-inwoners betalen respectievelijk 900 en twee maal 300 euro. Een nis voor een urne zonder concessie voor 10 jaar is gratis. Lijkkisten of urnes in de volle grond zijn gratis voor 10 jaar zonder concessie of kosten 300 euro met een concessie van 30 jaar. Voor niet-inwoners kost dit respectievelijk 300 en 900 euro. Nieuwe concessies worden voortaan enkel nog verleend voor dertig jaar.