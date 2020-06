Nieuwe Proxy Delhaize in Langemark opent deuren Christophe Maertens

29 juni 2020

07u49 0 Langemark-Poelkapelle Vorige week opende in de Kasteelstraat in Langemark de nieuwe Proxy Delhaize er de deuren.

De opening van de nieuwe winkel past in de strategie van Delhaize België waarbij de voortdurende uitbreiding en vervollediging van het winkelnetwerk een belangrijke pijler is. Delhaize wil haar klanten dichtbij een winkel aanbieden die voldoet aan alle moderne eisen en aan de wekelijkse- en dagelijkse aankoopbehoeften. “De dienstverlening aan de klanten en de praktische toepassingen voor iedere dag zijn verbeterd door middel van enkele innovaties”, zegt zelfstandig uitbater Annemie Depover. “Klanten kunnen vlotter door de verschillende rayons en ervaren zo het grootste winkelcomfort. Het assortiment is uitgebreid met nieuwe specialiteiten uit de hele wereld en met onder meer glutenvrije producten. Met andere woorden, in de nieuwe Proxy Delhaize Langemark staan de klant en beleving centraal.”

Openingsuren: De winkel heeft ruime openingsuren ook op zon- en feestdagen: open maandag van 12 uur tot 19 uur, dinsdag-zaterdag van 8 uur tot 19 uur en zondag van 8 uur tot 12 uur.