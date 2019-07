Naast La Brasa opent ook zomerbar Pomalo de deuren Christophe Maertens

11 juli 2019

20u33 0 Langemark-Poelkapelle Dit weekend opent niet alleen zomerbar La Brasa de deuren in Langemark-Poelkapelle, ook in Pomalo zal je op een terrasje van de zon en een drankje kunnen genieten. Tommy Dereyne en zijn vriendin Delphine Deltombe vonden een onderkomen in de tuin van het voormalige café ‘t Westland in Sint-Juliaan. “We rekenen vooral op de weergoden.”

Initiatiefnemers voor de nieuwe pop-upbar in Sint-Juliaan zijn Tommy Dereyne (29) en zijn vriendin Delphine Deltombe (25). Tommy is beroepshalve vertegenwoordiger bij Leroy Breweries, maar hij wil het uitbaten van de pop-upbar combineren met zijn job. “Ik zal drie van de vijf dagen voor de brouwerij en de rest van de week in de zomerbar.” Zijn vriendin werkt in het Ariane Hotel in Ieper, maar ook zij maakt er een combinatie van.

De zomerbar is te vinden zijn aan de achterzijde van het leegstaand café ’t Westland langs de Brugseweg in Sint-Juliaan. “Het café zelf gaan we niet gebruiken. Wel hangt er een bord aan de voorzijde om de klanten de weg te wijzen. Alles zal zich afspelen langs de achterzijde van het pand. Dat zal te bereiken zijn via het Toontjespad. De feestzaal gaan we deels openstellen. Mensen kunnen daar dan in het droge zitten als het slecht weer is. De al bestaande toiletten gaan we wel gebruiken. Op het grasveld buiten zullen de gasten kunnen kubben en petanquen. “En Leeuwentoren spelen, het nieuwe spel uit Ieper. De man die het ontwikkelde komt zondag wat uitleg geven hoe het allemaal in zijn werk gaat”, zegt Tommy.

De uitbaters zijn niet bang dat met twee zomerbars in Langemark-Poelkapelle er een verzadiging zal zijn. “Wij hanteren een heel ander concept dan La Brasa, maar een beetje gezonde concurrentie kan geen kwaad”, zegt de uitbater. “Bij ons speelt alles zich vooral overdag af. Om 22 uur gaat alles dicht. We brengen rustige achtergrondmuziek. We bevinden ons in de dorpskern, dus overlast is uit den boze.” Tommy knutselde het grootste deel van het meubilair zelf in elkaar. De bar zal maximaal 100 mensen een plaatsje kunnen geven.

De Pomalo – het woord is afkomstig van een Kroatisch dialect en betekent zoiets als relax - zal een uitgebreide bierkaart hebben, maar ook cocktails en aperitieven zal je er kunnen krijgen. “We willen werken met tapas en er zal ook een foodtruck te vinden zijn.”

De bar opent drie dagen per week. Op vrijdag is dat tussen 14 en 22 uur. Zaterdag en zondag zijn de deuren tussen 11 uur en 22 uur open. Ook op kermismaandag 15 juli en donderdag 15 augustus is de bar open. Zondag 1 september wordt de laatste avond. De uitbaters mikken op een gemengd publiek, maar ook op fietsers. “Er zal een fietsenstalling te vinden zijn. Vooral met het kermisweekend kom je best met de fiets. Veel parking zal er hier dan niet zijn.”