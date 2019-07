N-VA toont marktbezoekers dat ze geen extra asielzoekers wil Christophe Maertens

10 juli 2019

15u16 0 Langemark-Poelkapelle Op de wekelijkse markt in Langemark heeft meerderheidspartij N-VA nogmaals duidelijk gemaakt dat ze tegen de komst is van extra asielzoekers naar de vroegere kazerne Kapitein de Wouters langs de Stadensteenweg in Poelkapelle.

Aan een standje trakteerde N-VA marktbezoekers naar jaarlijkse gewoonte ter ere van de Vlaamse feestdag op 11 juli. “Maar ook als protest tegen een eventuele uitbreiding van het asielcentrum in Poelkapelle”, zegt N-VA-schepen Dominique Cool. “Daar zouden 132 asielzoekers bijkomen, bovenop de 250 die er nu al zijn. Wij staan er niet voor te springen om te overleggen met Fedasil (het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, red.) zonder dat we een nota of concrete plannen zien.” Dat overleg zou mogelijk vrijdag kunnen plaatsvinden.

Volgens de schepen zijn er aan het asielcentrum regelmatig problemen. “We vernemen het vaak van omwonenden als er iets aan de hand is. Zo kregen we vorige week nog te horen dat er iemand met een mes stond te zwaaien. Er is ook angst om van het openbaar vervoer gebruik te maken. De Vijfwegen is een kleine dorpskern waar het aantal asielzoekers al op zijn maximum is. Daar zomaar mensen bijstoppen, kan niet aan de orde zijn, vooral niet zonder voorafgaand overleg.”