N-VA-raadslid Johan Vannoote overleden Christophe Maertens en Erik De Block

07 januari 2020

18u01 0 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle is Johan Vannoote op 66-jarige leeftijd overleden na een ziekte. Johan was sinds vorig jaar gemeenteraadslid voor N-VA, na een carrière bij de politie.

Vannoote was erg gekend in de gemeente, vooral omdat hij heel wat activiteiten organiseerde. Zo zette hij zijn schouders onder Kom op tegen Kanker, het Rode Kruis, de Bakelandtstoet en de vriendenkring van het gemeentepersoneel. Beroepshalve was de zestiger politie-inspecteur en na zijn pensioen stapte Johan in de gemeentepolitiek. Vorig jaar raakte hij meteen verkozen voor N-VA. Sinds januari 2019 zetelde hij in de gemeenteraad. Dinsdag liet hij echter het leven na een slepende ziekte.

Kindervriend

Zijn partijgenoten spreken over een man met het hart op de juiste plaats. “We zullen je altijd blijven herinneren als een man die zich voor velen belangeloos heeft ingezet, maar ook als de vriendelijke agent, begaan met ons dorp en zijn bewoners. Of als de kerstman enkele weken geleden, waar je nog zo naar had uitgekeken. Natuurlijk zullen we je herinneren als een van de drijvende krachten van N-VA Langemark-Poelkapelle. We gaan je hard missen. Onze innige en oprechte deelneming en sterkte in deze moeilijke periode aan Christel en de hele familie.”