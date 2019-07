N-VA ongerust over mogelijke uitbreiding asielcentrum: “Hier is geen plaats voor 132 extra plaatsen” Christophe Maertens

05 juli 2019

18u32 0 Langemark-Poelkapelle De N-VA-schepenen vinden het niet kunnen dat ze bij Fedasil geen antwoord krijgen op hun vragen naar een mogelijke uitbreiding van het asielcentrum in Poelkapelle. Volgens Dominique Cool en Peter Vantomme maakt Fedasil gewag van een uitbreiding met 132 extra plaatsen. Fedasil zegt op zoek te zijn naar extra plaatsen, maar voor het opvangcentrum in Poelkapelle is daar nog geen formele beslissing over genomen.

“Onlangs kregen we te horen dat Fedasil het asielcentrum in Poelkapelle vanaf 1 september wil uitbreiden, al dan niet tijdelijk, met 132 extra plaatsen”, zegt schepen Dominique Cool. “Wie de boodschap verspreid heeft, weten we niet en of het klopt, weten we ook niet. Maar een gepland bezoek van Fedasil om een en ander te komen toelichten op 5 augustus in het schepencollege is op zijn minst vreemd te noemen.”

De schepenen drongen bij Fedasil in Poelkapelle aan op een duidelijke beschrijving van wat de bedoeling is en waarom de gemeente hierover niet wordt gehoord of betrokken. “Tot nu kregen we enkel de melding van Fedasil in Poelkapelle dat er zal worden afgetoetst met het hoofdkantoor. Fedasil zou zo snel mogelijk weer contact opnemen met concrete antwoorden, maar dat is nog niet gebeurd. Ook het schepencollege zal bij Fedasil aandringen om deze beslissing niet door te drukken.”

Containers in de maak?

Beide N-VA schepenen zeggen op dit moment in elk geval niet geïnformeerd te zijn door Fedasil. “Op deze manier worden onze gemeente, onze inwoners en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad en het schepencollege gewoon uitgelachen”, zegt Cools. “Geruchten doen bovendien de ronde dat er al containers in de maak zijn en alle voorbereidingen al bezig zijn. Op 12 maart 2018 heeft de gemeente nog een omgevingsvergunning geweigerd voor een uitbreiding met 132 extra slaapplaatsen, wat de capaciteit met 50 procent zou opkrikken.”

Voor Fedasil was het niet de bedoeling de capaciteit van het centrum te verhogen of nieuwe containers te plaatsen. De bedoeling was dat het Agentschap, in geval van een crisis, op korte termijn en op een legitieme wijze containers kan plaatsen in het centrum.

“Nog niets beslist”

De schepenen willen alvast geen extra asielzoekers opvangen in de gemeente. “Blijkbaar is het signaal van de kiezer, die de komst van vreemdelingen hier absoluut niet weet te appreciëren, nog niet voldoende doorgedrongen bij Fedasil en de huidige beleidsmakers in Brussel.”

“Omwille van de hoge bezettingsgraad in ons opvangnetwerk zijn we inderdaad op zoek naar extra opvangplaatsen”, bevestigt adjunct-woordvoerder Lies Gillis. “Een mogelijke piste is - naast de opening van nieuwe centra - de verhoging van het aantal opvangplaatsen in de bestaande centra met containers. Voor ons opvangcentrum in Poelkapelle is daar echter nog geen formele beslissing over genomen.”

Meer over Fedasil

politiek

Poelkapelle