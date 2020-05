N-VA Langemark-Poelkapelle verzet zich tegen komst acht nieuwe containers voor asielcentrum Christophe Maertens

12u28 2 Langemark-Poelkapelle Volgens de N-VA Langemark-Poelkapelle houdt Fedasil zich niet aan eerder gemaakte afspraken in verband met het opvangcentrum voor asielzoekers in Poelkapelle. “De constructies die er begin dit jaar bijkwamen voor de opvang van 72 extra asielzoekers mochten er maar vier maanden staan. Die termijn is nu verstreken. Bovendien wil Fedasil er nog acht extra containers plaatsen, wat onwettig zou zijn ”, zegt Dominique Cool.

De acht nieuwe containers komen er niet om extra mensen op te vangen, maar om asielzoekers besmet met het coronavirus te kunnen afzonderen. “Fedasil beroept zich op de toepassing van de afwijkingsregeling voorzien in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, in het kader van de coronamaatregelen”, zegt Dominique Cool van N-VA Langemark-Poelkapelle. “Maar het plaatsen van de acht containers valt helemaal niet onder de mogelijkheden van het nooddecreet, want daarbij is enkel sprake van constructies die tot doel hebben de productie van geneesmiddelen en medisch materiaal, en de capaciteit van ziekenhuizen, andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen. Maar een opvangcentrum voor asielzoekers valt in geen van deze categorieën. We willen ons maximaal verzetten tegen bijkomende containers die er op onwettige manier nog zouden bijkomen”, besluit Cool. In het opvangcentrum in Poelkapelle was voorlopig niemand beschikbaar voor een reactie. Er zijn ook nog geen coronabesmettingen vastgesteld.