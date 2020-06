Moving Streetart in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle Christophe Maertens

24 juni 2020

13u17 0 Langemark-Poelkapelle Nog tot dinsdag 15 september is er in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle een tentoonstelling van kunstenaar Philip Demey te zien.

De expo ‘Moving Streetart’ toont straatkunst, maar dan op een schilderij. De tentoonstelling is geopend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. In de zomer iedere voormiddag tussen 9 uur en 12 uur met uitzondering van dinsdag. Er kan steeds een afspraak worden gemaakt om de expo te bezoeken. Het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle is te vinden aan de kasteelstraat in Langemark. De toegang is gratis.