Moeder en dochter beschuldigd van misbruik geld vzw SOS Straathonden Turkije: “Klopt niets van, we hebben nooit een cent voor onszelf gebruikt” Lieven Samyn

19 november 2019

16u10

Bron: LSI 0 Langemark-Poelkapelle Een Vlaamse vrouw uit Turkije en haar dochter (31) uit Langemark-Poelkapelle worden er van verdacht 125.000 euro van hun vzw SOS Straathonden Turkije voor zichzelf te hebben gebruikt. Ze moesten zich dinsdag voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. “Elke cent is voor de opvang van Turkse straathonden gebruikt”, ontkenden ze de beschuldigingen.

Al jaren bekommeren Julie V. (31) uit Langemark-Poelkapelle en haar moeder Marina zich om het lot van Turkse straathonden. Hun passie ontstond toen ze zelf in Antalya woonden en zagen hoe honden er aan hun lot overgelaten en zelfs misbruikt werden. Ze richtten in 2008 een vzw op om verwaarloosde en zieke straathonden uit de Turkse straten op te vangen, te verzorgen en aan een adoptiethuis in België te helpen. Moeder Marina runt in Turkije het opvangcentrum voor straathonden, dochter Julie zoekt vanuit Langemark-Poelkapelle een nieuwe thuis voor de dieren en zamelt geld in.

Witwassen van geld

Volgens het gerecht liep het tussen oktober 2016 en oktober 2017 grondig mis met de boekhouding van de vzw. Volgens de openbare aanklager werd er 125.000 euro van de vzw overgeschreven naar privérekeningen, werd er geld afgehaald zonder duidelijke bestemming, zijn er aankopen in supermarkten gebeurd en zelfs voor 660 euro lottobiljetten gekocht. Voor dat misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen van geld eiste de openbare aanklager een jaar celstraf, een boete van vijfduizend euro en een beroepsverbod. Het vraagt ook honderdduizend euro verbeurd te verklaren.

Lakse boekhouding

Julie en Marina ontkennen de beschuldigingen. “Er is niet altijd een correcte boekhouding geweest, dat klopt”, geeft hun advocaat Yves Francois toe. “Geld van de vzw en privégeld hebben een tijdje door elkaar gevloeid. Volgens de regels van de kunst mag dat niet, vzw’s moeten net als een vennootschap een aparte rekening hebben. Maar er is nooit een cent van de vzw misbruikt voor eigen uitgaven. Er is 37.000 euro betaald aan Turkse dierenartsen, 25.000 euro op een spaarrekening geplaatst voor de rente, in warenhuizen zijn ontsmettings- en voedingsproducten voor honden gekocht,... Op de Lotto spelen in de hoop nog meer geld voor de straathonden te winnen, was inderdaad niet het beste idee.”

Door het onderzoek naar de vzw zijn de rekeningen van toen geblokkeerd. Sinds 1 januari 2018 is de boekhouding in orde en wordt met strikt gescheiden rekeningen gewerkt. In 2018 toonde de rekening van de vzw een overschot van 5.000 euro, voor dit jaar bedraagt dat tot nu toe 1.500 euro. Vonnis op 17 december.