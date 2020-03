Meester Ignace, vervroegd op pensioen door coronavirus, bezoekt basisschool De Ooievaar nog één keer Laurie Bailliu

31 maart 2020

17u47 0 Langemark-Poelkapelle Meester Ignace Thoma (62) van basisschool De Ooievaar in Poelkapelle moest vroeger dan gepland met pensioen. Dinsdag, 31 maart, zou zijn laatste schooldag zijn, maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten. Hij ging nog een laatste keer luisteren naar de schoolbel om afscheid te nemen.

Meester Ignace trok op vrijdag 13 maart voor de laatste keer de deur van basisschool De Ooievaar in Poelkapelle achter zich dicht. “Pas de donderdagavond om 23 uur wist ik dat het mijn laatste werkdag zou zijn. Normaal zou ik pas op 1 april met pensioen gaan, maar de coronacrisis besliste daar anders over. Het komt zo onverwacht, het voelt wel wat vreemd aan. Maar het is zeker geen afscheid in mineur”, zei meester Ignace over zijn onverwachte afscheid.

Dinsdag 31 maart zou meester Ignace zijn officiële laatste schooldag zijn, daarom trok hij nog naar De Ooievaar om de schoolbel nog een laatste keer te horen. “Aan de schoolpoort hing een spandoek voor hem”, zegt zijn dochter Goedele. “Deze morgen hadden juf Griet en directeur Luc een ander doek bevestigd bij het huis van de overburen die ook kindjes van de school hebben. Het is een écht afscheid. Vooral mijn moeder, juf Bea, die ook op school werkt, is erg emotioneel. Ze gingen jaren altijd met z’n tweeën naar school om er les te geven en nu moet ze plots alleen naar school gaan. Dat zal toch een kleine aanpassing zijn.”

Ignace is een echte trotse leraar. “Hij is trots op al zijn leerlingen. Iedereen die hij kent, al zijn oud-leerlingen die het ver geschopt hebben. De vraag is nu wat hij in de toekomst zal doen. Dat weet hij nog niet. Misschien zijn eerste boek schrijven?”