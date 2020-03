Meester Ignace vervroegd op pensioen door coronavirus, afscheidsfeest stond nochtans al gepland: “Het komt onverwacht en voelt wel vreemd aan” Laurie Bailliu

15u20 36 Langemark-Poelkapelle Meester Ignace Thoma (62) van basisschool De Ooievaar in Poelkapelle is met pensioen... vroeger dan gepland. Op 1 april stond al een spetterend afscheidsfeest gepland, maar daar heeft het coronavirus nu anders over beslist. “Ik noem het geen afscheid in mineur, maar het voel wel vreemd aan”, zegt meester Ignace.

“Pas gisteren om 23 uur wist ik dat het vandaag mijn laatste werkdag zou zijn”, vertelt meester Ignace Thoma uit basisschool De Ooievaar in Poelkapelle. “Normaal zou ik pas op 1 april met pensioen gaan, maar aangezien er tot de paasvakantie geen lessen meer zijn, was het vandaag mijn laatste lesdag ooit. Het komt zo onverwacht, het voelt wel wat vreemd aan. Maar het is zeker geen afscheid in mineur.”

Afscheidsfeest

Ignace Thoma begon zijn carrière in 1979 in de jongensschool van Sint-Juliaan. Na een jaar legerdienst trok hij naar Roesbrugge om er les te geven. Na de fusie met de meisjesschool in Poelkapelle in 1984 stond meester Ignace voor de klas in De Ooievaar in het tweede leerjaar. De afgelopen zeven jaar was hij aan de slag als zorg- en ambulante leraar. “Na 41 jaar werken is het wel jammer dat mijn carrière op deze manier moet eindigen. Tot gisterenavond dacht ik dat ik op 1 april met pensioen zou gaan. Op vrijdag 27 maart wou ik afscheid nemen van de collega’s om dan op maandag 30 maart mijn afscheid te vieren met de kinderen. Op dinsdag werk ik nooit, dus zou ik op woensdag 1 april met pensioen gaan. Maar het coronavirus heeft er anders over beslist”, gaat Ignace verder.

Voorlopig mogen we niet samenkomen, dus kunnen we ook mijn afscheid niet vieren. Zelfs een pintje drinken op café zit er niet meer in... Ignace Thoma

Hoewel zijn afscheid heel plots kwam, heeft hij vrijdag toch nog kunnen vieren. “Ik heb mijn laatste les in het tweede leerjaar doorgebracht. De kinderen hebben gezongen en hadden tekeningen gemaakt voor mij en als traktatie waren er chips. Het was dus toch een mooi feestje. Wat ik het meeste zal missen? De kinderen en de collega’s. De kinderen zien groeien, hen zien evolueren van kleuter tot het zesde leerjaar, is het mooiste wat er is. Wat mijn pensioen nu zal brengen weet ik nog niet.”

Basisschool De Ooievaar telt tweehonderd leerlingen. Op campus Nieuwplaats zitten de kleuters tot het tweede leerjaar. De partner van Ignace is juffrouw in het tweede kleuter. “Het is jammer dat het zo is moeten gaan. Ignace had al het een en ander geregeld met de kinderen om zijn afscheid te vieren, maar dat kan voorlopig dus niet meer doorgaan”, reageer ze. Wanneer dat spetterend pensioenfeest nu zal volgen, is nog niet duidelijk. “Voorlopig mogen we niet samenkomen, dus kunnen we ook mijn afscheid niet vieren. Zelfs een pintje drinken op café zit er niet meer in... Ik begrijp de beslissing uiteraard wel, maar toch is het jammer zo'n lange carrière zo te moeten eindigen”, besluit Ignace.