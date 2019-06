Meer dan 100 wandelaars ontdekken vernieuwde Toontjespad LBR

10 juni 2019

11u17 0 Langemark-Poelkapelle Het vernieuwde Toontjespad werd afgelopen zondag ingewandeld in Sint-Juliaan. Meer dan 100 wandelaars kwamen het pad ontdekken.

Het Toontjespad brengt je langs uitgestrekte velden en pittoreske landschappen. “Het nieuwe traject van 7,5 km is een pareltje geworden. Meer dan 60 procent van het traject loopt op onverharde wegen met prachtige verzichten op Ieper, Heuvelland en Langemark-Poelkapelle”, zegt Jo Lottegier van het organiserende Team Ontspannen.

“Het wandelpad was 10 jaar oud en een deel bevond zich naast een drukke weg. Daar wilden we echt vanaf. Je kan de wandeling ook combineren met het rustige Haneveld van Natuurpunt”, vertelt Jo.

“Meer dan 100 mensen kwamen wandelen. Een groep van een 14-tal mensen waren op logement in de buurt en kozen deze wandeling als activiteit.”

Varken

“Sint-Antonius is één van de bekendste en meest vereerde heiligen uit onze volksgeschiedenis. Ook in Sint-Juliaan is Sint-Antonius de patroonheilige. In de dorpsmond werd hij Toontje genoemd. Sint-Antonius raakte bekend als ‘Sint-Antonius van het Varken’ en wordt afgebeeld met een varken aan zijn zijde. Langs het wandelpad kunnen de deelnemers overal spreuken vinden die te maken hebben met varkens.”

Elke deelnemer kreeg een gratis kaart aangeboden bij de start en kon op het eind genieten van een gratis Pater Pitte of een ijsje. “Normaal trekken we er meestal met de fiets op uit, maar deze vernieuwde wandeling vonden we de moeite waard om mee te pikken”, zegt raadslid Nicole Louwagie. Ze kwam er wandelen met Joost Vandekerckhove, Ria Cools en Marnix Desimpel.