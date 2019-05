Meer afval toegelaten in nieuwe pmd-zakken Vanaf 1 juni mogen tal van verpakkingen uit plastic die voorheen niet in de pmd-zak mochten, toch worden meegegeven. Christophe Deconinck

31 mei 2019

23u22 0

Sorteren moet je leren. Maar terwijl de pmd-zak vroeger soms bleef staan op straat, omdat de ophalers er potjes voor yoghurt of boter in hadden gespot, zijn er voortaan tal van soorten plastic die toch worden toegelaten. Tot 1 juni mochten er enkel plastic flessen en flacons, drankkartons en metalen verpakkingen in de blauwe vuilniszak worden gestopt. Daar komt nu verandering in, want potjes, bakjes, tubes, folies, schaaltjes en zakken in plastic moeten niet langer in de gewone vuilniszak, maar mogen bij het pmd. Er zullen nieuwe zakken worden verdeeld, maar wie nog over een oude blauwe rol zakken beschikt, hoeft niet te wanhopen, want die blijven onbeperkt geldig. Surf voor meer info naar www.denieuweblauwezak.be.