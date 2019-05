Marktplein krijgt stilaan vorm De vernieuwing van de dorpskern van Langemark wordt onverminderd verdergezet. Christophe Deconinck

27 mei 2019

19u49 0

Nu de Statiestraat, de Korte Ieperstraat en het Zwijnemarktje zo goed als afgewerkt zijn, krijgt ook de oostzijde van de Markt stilaan vorm. De pas gegoten stroken beton zullen heel binnenkort het nieuwe dorpsbeeld gaan bepalen. Iets verderop, richting het kruispunt, werden de huisaansluitingen voor regenweerafvoer en droogweerafvoer uitgevoerd, wat goed nieuws is voor de automobilisten, die tot op vandaag een flinke omweg moeten volgen. Een afwerkingsploeg voert momenteel op verschillende plaatsen herstellingen en afwerkingen uit. Aan de achterzijde van de kerk, die er voorlopig bij ligt als een puinhoop, zijn de grondwerken nog volop aan de gang. Ondertussen wordt in het meest noordelijke deel van de Kasteelstraat (van het gemeentehuis tot aan de Klerkenstraat) hard doorgewerkt om de onderbouw af te krijgen. Wie de werken online op de voet wil volgen, kan dat via de Facebookpagina ‘Verlangemark’.