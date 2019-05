Marijn en Stephanie openen nieuw dagcentrum voor mensen met een mentale beperking Christophe Deconinck

23 mei 2019

18u49 0 Langemark-Poelkapelle In Langemark opent in september een nieuw dagcentrum de deuren voor mensen met een mentale beperking. De Mast is een initiatief van Marijn Vanden Berghe en Stephanie Vantomme.

Mensen houvast bieden, maar ook uitdagen: dat is wat Marijn Vanden Berghe en Stephanie Vantomme willen bereiken met De Mast, het nieuwe dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking dat in september in Langemark de deuren opent. Marijn studeerde af als leerkracht secundair onderwijs, maar kwam in de sociale sector terecht, waar hij zijn ware roeping vond. Daar ging de droom aan het rijpen om een kleinschalige plek te creëren voor volwassenen met een mentale beperking. Samen met zijn echtgenote Stephanie Vantomme, zelfstandig logopediste, besloot hij een centrum op te richten waar zorgvragers terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding. “Ons oog viel op een ruime en alleenstaande woning met een grote tuin in de Zonnebekestraat, aan de rand van het centrum. De voorbije maanden hebben we die al flink verbouwd en we hopen de eerste gasten na de zomer te kunnen ontvangen”, zeggen de initiatiefnemers.

“In De Mast zullen mensen zelf kunnen bepalen wat ze liefst doen. Dat kan gaan van houtbewerking over beeldende kunst tot tuinieren of koken, maar ook sport en spel, uitstapjes, of een helpende hand bieden bij lokale zelfstandigen en samenwerken met verenigingen behoren tot de opties. In ons centrum zullen we dagelijks tot vijftien mensen kunnen opvangen.”

Marijn zal zich buigen over de dagelijkse werking, terwijl Stephanie voorzitter wordt van het bestuur van de vzw, waarvan verder ook nog Peter Peene en Glenn Lenoir deel uitmaken. Geïnteresseerde zorgvragers en kandidaat-vrijwilligers worden uitgenodigd op het info-moment op zaterdag 25 mei van 9.30 tot 12.30 uur. Ze kunnen ook contact opnemen via info@demastvzw.be of op 0494 87 52 74. Meer info op www.demastvzw.be of op de Facebookpagina ‘Dagcentrum De Mast’.