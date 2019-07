Man (28) overleeft zwaar ongeval met cabrio niet Alexander Haezebrouck & Hans Verbeke

23 juli 2019

20u47 34 Langemark-Poelkapelle Een zwaar ongeval heeft maandagavond het leven gekost aan de 28-jarige Liango Coppin uit Langemark. De jongeman belandde met zijn cabrio ondersteboven in een gracht en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verslagenheid bij zijn familie en vrienden is enorm. Volgende week maandag wordt Liango begraven.

Iets voor 19 uur maandagavond was Liango Coppin, Vito voor de vrienden, thuis vertrokken met zijn Volkswagen Golf cabrio. Hij reed vanuit de Melkweg naar de Boezingestraat. In een bocht naar links, net voorbij de waterreservoirs, verloor hij om nog onbekende reden de controle over zijn stuur. De VW Golf ging aan het slingeren, raakte naast de weg en ging over de kop. Het voertuig belandde in de gracht. Een passant sloeg alarm, de hulpdiensten snelden meteen ter plaatse. Omdat het voertuig in een erg moeilijke positie lag en er geen tijd te verliezen was, was de brandweer genoodzaakt om een noodbevrijding uit te voeren. De jongeman werd via de zijdeur uit zijn voertuig geholpen. Hij kreeg ter plaatse de dringende zorgen toegediend, maar verkeerde in kritieke toestand toen hij naar het Jan Ypermanziekenhuis werd overgebracht. Daar belandde hij al snel in een coma. Luttele uren na het ongeval bezweek Liango aan zijn verwondingen. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. De Boezingestraat was lange tijd afgesloten voor het verkeer.

Recent verhuisd

Liango, die geboren werd in Veurne, woonde enkele jaren samen met zijn vriendin Emmy Lacante in Brielen, waar zij een kapsalon runt dicht bij de woning van haar ouders. “Ze vormen al zo’n zeven jaar een hecht koppel”, vertelt Emmy’s broer aangeslagen. “Dit is dramatisch, ze zijn nog maar sinds kort verhuisd naar het centrum van Langemark. Hoe het ongeval kon gebeuren, is ook voor ons een raadsel. Liango was echt een goeie kerel.” Op het gedachtenisprentje zal Liango worden afgebeeld met zijn hond, zijn trouwe vriend. Partner Emmy is dan weer vereeuwigd in de tattoo op zijn rechterarm.

Publieke afscheidsdienst

Het slachtoffer is de zoon van het gescheiden echtpaar Peter Coppin uit Gent en Sabine Decoene uit Poperinge. De uitvaart van Liango Coppin vindt volgende week maandag plaats om 11 uur op het domein De Lissewal in Elverdinge. Iedereen is welkom om rond de urne afscheid te nemen van Liango. Wie hem vooraf een laatste groet wil brengen, kan tot en met zaterdag terecht in het uitvaartcentrum Leo langs de Dikkebusseweg in Ieper, telkens van 15 tot 18.30 uur.