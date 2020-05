Loodsen met landbouwmateriaal en stro op landbouwbedrijf in Langemark uitgebrand LSI

17 mei 2020

08u15

Bron: LSI 35 Langemark-Poelkapelle In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Langemark twee loodsen met landbouwmateriaal en stro van een landbouwbedrijf uitgebrand. Een derde loods met kalveren kon gevrijwaard worden.

De brand ontstond nog voor 4u. “Ik kwam wakker van knetterend geluid buiten”, vertelt een buurman. “Toen ik beneden was, zag ik een vuurgloed in de weerspiegeling van het raam. Ik keek naar buiten en zag de loods van de buren in lichterlaaie staan. Ik hoorde de eigenaar nog een tractor naar buiten rijden. Wellicht was het vuur nog maar opgemerkt want het duurde nog even vooraleer de brandweer arriveerde.”

De brandweer van de zone Westhoek snelde massaal ter plaatse naar de hoeve van Johan en Davy Vanden Abeele langs de Klerkenstraat. In een open loods lag heel wat stro gestapeld en dat blussen bleek een heel karwei. Het vuur sloeg ook over naar een aanpalende loods met landbouwvoertuigen en –materiaal, die ook ernstige brandschade opliep. “Er werd ingezet op het vrijwaren van een derde loods met kalveren en dat is gelukt”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. Nog zeker tot zondagmiddag zal er nageblust moeten worden. Tientallen opleggers met stro moeten uit de eerste loods gehaald worden om alles te kunnen veilig afblussen. Er hangt een rookpluim boven het gehucht Madonna. De brandweer raadt aan ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen.