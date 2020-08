Leider test positief, kamp KSA Chiro Poelkapelle geannuleerd door corona: “Hele grote teleurstelling, maar het kan niet anders” Joyce Mesdag

08 augustus 2020

13u33 1 Langemark-Poelkapelle Het kamp van KSA en Chiro Poelkapelle zit erop, nog voor het zou beginnen. Dinsdag zou de eerste groep van 150 leden van de jeugdbeweging naar het Limburgse Dilsen-Stokkem vertrekken. Nadat een van de leiders positief testte op corona, werd beslist het kamp te annuleren. “Een grote teleurstelling, zowel voor de kinderen als voor ons”, zegt hoofdleider Klaas Noyez.

Wéken zijn ze bezig geweest met de voorbereiding van het kamp, de voltallige leiding van KSA en Chiro Poelkapelle. Want in tijden van corona op kamp kunnen gaan, dat vraagt uiteraard heel wat extra inspanningen. “De kinderen zouden in twee shifts onderverdeeld worden”, zegt Klaas Noyez. “De eerste groep, de kinderen jonger dan 12, zouden dinsdag vertrekken. Zij zouden op kamp kunnen tot 16 augustus. Op die dag zouden zij terug naar huis keren, en dan zou de tweede groep, met de oudere kinderen, aan hun kamp starten.”

Die twee groepen zouden ook nog eens in twee aparte bubbels opgesplitst worden. “We hebben heel wat extra materiaal moeten kopen, zodat elke groep zijn eigen materiaal zou hebben. Daarnaast is er ook veel tijd gekropen in een geschikte kampplaats vinden: ter plaatse moesten de bubbels immers volledig afgescheiden kunnen worden van elkaar. De vrachtwagen moest op aparte tijdstippen ingeladen worden, zodat ook de ouders van de verschillende bubbels elkaar niet zouden kruisen, enz.”

Een aantal leiders en leidsters lieten zich preventief testen op corona, om zeker te zijn dat ze het virus niet zouden meebrengen op kamp. “Eén persoon van onze leidingsploeg bleek, hoewel die geen symptomen vertoont, besmet te zijn. Omdat er de laatste dagen nog overlegmomenten zijn geweest met een paar leiders en leidsters onderling, werden ook die mensen getest.”

Het werd al snel duidelijk dat het kamp nog laten doorgaan, niet de beste beslissing zou zijn. “De jeugdbeweging heeft ons meteen gecontacteerd”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). “We hebben daarop advies ingewonnen bij KSA en Chiro nationaal, de provinciegouverneur, de huisartsenkring, de burgemeester van Dilsen-Stokkem en daar kwam vrij snel de conclusie uit dat het onverantwoord zou zijn om het kamp te laten doorgaan. Neem nu dat niemand anders van de leiding op dit moment besmet zou zijn… er moet binnen enkele dagen een tweede test gedaan worden omwille van die incubatietijd. Als daaruit blijkt dat er wél anderen besmet zijn, is het te laat. Tegen dan is het kamp al bezig.”

“Een grote teleurstelling”, zegt Klaas Noyez. “Zowel voor de kinderen, die er zo naar uit kijken, als voor iedereen die het hielp mee organiseren. Maar het is inderdaad de enige juiste beslissing. Die persoon die positief testte, voelt zich natuurlijk enorm schuldig. Maar die kan er niet aan doen. Het had elk van ons kunnen overkomen.”

Ook voor de burgemeester kwam deze beslissing net iets dichterbij dan anders. Zijn zoon en dochter zitten ook in de leiding van de bewuste jeugdbeweging. “Ik ben zelf ook nog leider geweest. Ik besef heel goed dat dit het topmoment van het jaar is, dat iedereen daar heel lang naartoe leeft… Maar ket kamp laten doorgaan, is een te groot risico. We kunnen niet anders dan annuleren.”