Leegstaande huizen maken plaats voor zorgwoningen Twee huizen vlak bij de oude jongensschool worden binnenkort afgebroken om plaats te maken voor acht wooneenheden voor mindervaliden. Christophe Deconinck

30 mei 2019

Op de site van de muziek- en tekenschool in de Poelkapellestraat staan al enkele jaren twee woningen te verkommeren. Dranghekkens moeten voorkomen dat stukken afbrokkelende baksteen op het voetpad of op de rijweg belanden. Beide huizen gaan nog voor het zomerverlof tegen de vlakte, om plaats te maken voor zorgwoningen. Hier zullen mindervaliden de kans krijgen om zelfstandig te wonen. In de plaats van het kleinste huis komen drie wooneenheden, terwijl op de grootste woning vijf woongelegenheden zullen worden gebouwd. Dit woonproject wordt in samenwerking met De Mandel uitgewerkt.