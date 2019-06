Langemark-Poelkapelle waarschuwt bewoners: “Drinkwater voldoet niet aan normen” LBR

09 juni 2019

10u45 0 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle waarschuwt haar inwoners voor het leidingwater in bepaalde straten. Dat blijkt na vaststelling van De Watergroep niet te voldoen aan de drinkwaternormen.

“De Watergroep heeft vastgesteld dat het leidingwater in de Gistelhofstraat, Galgestraat, Mangelaarstraat en Kleine Merkemstraat niet aan de microbiologische drinkwaternormen voldoet. Woon je in een van deze straten, dan kook je best uit voorzorg het leidingwater voor gebruik, dit in afwachting van de resultaten van verder onderzoek”, wordt er gemeld op de website en de sociale media van de gemeente Langemark-Poelkapelle. “Ondertussen worden de drinkwaterleidingen in de betrokken straten grondig gespoeld en voert de Watergroep extra kwaliteitscontroles uit. Zodra het leidingwater terug voldoet aan alle normen, brengen wij u op de hoogte. De meest recente informatie is steeds beschikbaar op de webpagina van De Watergroep.” Enkele tips worden meegegeven voor het tijdelijke gebruik van het leidingwater.

Kook het leidingwater gedurende minimum 5 minuten voor het gebruik voor:

- Drinken

- Bereiden van drank (bv. soep, koffie, thee)

- Bereiden van voedsel (incl. het wassen van groenten en fruit)

- Reinigen van open wonden

- Tanden poetsen

Het leidingwater mag wel gebruikt worden voor:

- Douchen en baden

- Wassen en afwassen (steriliseer wel flesjes voor babyvoeding voor gebruik)

- Schoonmaken

- Doorspoelen van toilet.