Langemark-Poelkapelle vult met ’t Nest de nood aan een centrum voor dagverzorging Christophe Maertens

09 januari 2020

In Langemark opent op 20 januari het centrum voor dagverzorging 't Nest de deuren. Het maakt deel uit van woonzorgcampus De Boomgaard en biedt dagopvang voor 65-plussers. "We hebben in onze gemeente nood aan een dergelijk initiatief."

“Het nieuwe centrum voor dagverzorging is bedoeld voor thuiswonende 65-plussers, zowel zorgbehoevende als niet-zorgbehoevende. Iedereen zal zorg op maat krijgen. De bezoekers kunnen één of meerdere dagen bij ons langskomen, afhankelijk van hun voorkeur”, zegt Bieke Dobbels, die vorig jaar werd aangesteld als coördinator van het centrum. Daarvoor werkte ze al vijf jaar als ergotherapeute voor het rusthuis. ’t Nest richt zich in eerste instantie tot 65-plussers van Langemark-Poelkapelle, maar ook mensen van buiten de gemeente zijn welkom. “Een bezoek aan ons centrum kan die mensen helpen hun sociale contacten te onderhouden en kan activiteiten in het dagelijks leven stimuleren. We bieden een zinvolle dagbesteding aan met een gevarieerd animatieprogramma dat aansluit op de persoonlijke interesses van de mensen.”

Oproepsysteem

Het dagverzorgingscentrum is elke werkdag open tussen 8.30 en 17.15 uur en bevindt zich op de site van rusthuis De Boomgaard in de Lekkerboterstraat in Langemark-Poelkapelle. “Het werd gebouwd binnen de bestaande site”, legt Bieke uit. Het centrum bestaat uit een zit- en leefhoek, een keuken, een rustruimte en een sanitaire cel. Alles is aangepast met aangepast meubilair en een oproepsysteem. Naast de coördinator van het centrum staan Joke Despeghel en Hanna Baelen van de sociale dienst de bezoekers bij voor het praktische gedeelte, zoals de opname en de financiële kant.

Opendeurdag

De kostprijs voor een dag is 22 euro. Daarin zitten de verblijfskosten, verpleegkundige verzorging en begeleiding, een koffiemoment in de voor- en namiddag, een warme maaltijd, aangepaste activiteiten en het gebruik van de faciliteiten. Er is een forfaitaire tussenkomst in de vervoerskosten en via het ziekenfonds kan de bezoeker een terugbetaling bekomen in de dagprijs. Voor bewoners die binnen een straal van vijftien kilometer wonen, kan vervoer worden georganiseerd. “Op zaterdag 11 januari kan iedereen tussen 10 en 16 uur al eens een blik komen werpen in het centrum tijdens onze opendeurdag”, besluit de coördinator. “Ook onze andere dienstverleningen - rusthuis De Boomgaard en lokaal dienstencentrum De Stek - zijn die dag open voor bezoekers. In de voormiddag voorzien we een aperitief, in de namiddag een kopje koffie met een stukje taart.”