Langemark-Poelkapelle lanceert nieuwe website Christophe Maertens

03 februari 2020

17u17 2 Langemark-Poelkapelle Op maandag 3 februari lanceert de gemeente Langemark-Poelkapelle haar nieuwe website. “Met de fysieke samensmelting van het OCMW en het gemeentebestuur en de lancering van een nieuwe huisstijl eind vorig jaar was de stap naar een moderne en gebruiksvriendelijke website snel gezet.”

Op www.langemark-poelkapelle.be legt de gemeente de nadruk op wat de burger zoekt. Via de centrale zoekbalk op de homepagina komt de bezoeker op een efficiënte en snelle manier terecht op de juiste pagina. Mensen kunnen echter nog altijd via een menu zoeken. “Op de nieuwe site vind je alle info over het lokaal bestuur en haar dienstverlening”, zegt schepen Dominique Cool. “Heel wat zaken waarvoor je vroeger nog langs moest komen in het gemeentehuis kunnen nu digitaal, dus wanneer het voor de burger het beste past. Je kunt een akte of attest aanvragen via het e-loket, de gemeenteraad beluisteren, een aanvraag indienen voor een evenement, een melding maken van een probleem op openbaar domein, een afspraak maken met de dienst Ruimtelijke Ordening,... Natuurlijk is de burger nog altijd welkom in het gemeentehuis en op de site kun je steeds per dienst zien welke openingsuren van toepassing zijn.”

Toerisme

Naast alle info en dienstverlening voor de eigen bevolking is een belangrijk deel van de website gericht naar bezoekers en toeristen. Onder de snelknop ‘Toerisme’ kun je de hele gemeente ontdekken. Binnenkort wordt deze rubriek viertalig. Ook zorgcampus Langemark-Poelkapelle en gemeentelijke basisschool ’t Bikschooltje zijn op de nieuwe website terug te vinden . “Naast de verschillende Facebookpagina’s en het vertrouwde Infoflashmagazine, blijft www.langemark-poelkapelle.be een van de sterkste communicatiekanalen van het gemeentebestuur”, besluit de schepen.